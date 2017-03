Europ Assistance enregistre une augmentation de 15% des accidents sur les pistes de ski

Vu la grande affluence sur les pistes et les bonnes conditions de ski, le nombre de dossiers médicaux ski ouverts pour des vacanciers belges a sensiblement augmenté (186, +15% par rapport à 2016).

Durant ces vacances de carnaval, la fréquentation sur les pistes a été dense, d'où un nombre d'accidents plus élevés, relève Europ Assistance. Selon l'organisation, les faibles chutes de neige durant les dernières vacances de Noël ont incité de nombreux skieurs à opter pour un séjour de ski durant les vacances de carnaval qui offrent généralement plus de garanties de neige.

Dès lors, le nombre de dossiers traités a sensiblement augmenté (186, +15% par rapport à 2016). Dans le détail, 12% des dossiers ont donné lieu à une hospitalisation (14% en 2016) et 40% des skieurs blessés sont âgés de moins de 20 ans. Les blessures aux genoux (32%), aux épaules (13%), aux chevilles/pieds (8%) et aux poignets (8%) représentent les lésions les plus importantes.

Europ Assistance rapatrie samedi 50 personnes vers la Belgique à bord de deux avions partant de Grenoble (France) et Innsbruck (Autriche).