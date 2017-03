Études supérieures : les femmes toujours minoritaires dans les filières scientifiques

Les filles sont majoritaires sur les bancs de l'université, elles représentent 58 % des étudiants. En cinquante ans, la présence des femmes a beaucoup évolué puisqu'elles n'étaient que 43 % en 1960. Elles sont cependant toujours majoritairement présentes dans les filières littéraires (70 %) et beaucoup moins dans les filières scientifiques (40 %).

Ainsi, les parcours restent largement différenciés. Dans le social et le paramédical, on retrouve 84 % de filles. En lettres et sciences humaines, elles sont 70 %. Par contre, elles ne sont que 40 % en sciences et sport.

"Globalement, les filles demeurent surreprésentées dans les secteurs de l'enseignement les moins valorisés qui conduisent moins souvent aux postes où les responsabilités et les salaires sont les plus élevés", déplore l'Observatoire des inégalités.

Cependant, les choses évoluent et les filles commencent à investir également des filières prisées : les écoles de commerce et la médecine en tête.

Elles sont également plus nombreuses à choisir des études scientifiques ou des écoles d'ingénieur (de 15,7 % des élèves en 1985 à 28,1 % en 2014). "Mais ces progrès demeurent lents. A ce rythme de progression, la parité dans les écoles d'ingénieurs ne sera atteinte que dans un demi-siècle environ", souligne l'Observatoire.