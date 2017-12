Joyce Azar Journaliste VRT-Flandreinfo et co-fondatrice de DaarDaar Opinion

"Et Allah dans tout ça ?"

"Les musulmans nous envahissent", prétendent de plus en plus de citoyens inquiets de voir leur culture et leurs valeurs se perdre. A l'affût de la moindre nouvelle qui conforterait leur thèse, ils pourraient s'emparer de la suivante : fin novembre, la radio-télévision publique flamande a annoncé qu'elle comptait désormais diffuser, deux dimanches par an, un office religieux de culte islamique.