Enfermement de familles: une solution de dernier recours, se défend Francken

Le secrétaire d'Etat à l'Asile, Theo Francken, a défendu jeudi la possibilité d'enfermer des familles en vue de leur expulsion. Il s'agit d'une solution de dernier recours, pour une période la plus courte possible et parce que les parents refusent obstinément leur rapatriement, a-t-il écrit sur son blog au lendemain de la mobilisation d'associations et de citoyens dans le centre de Bruxelles. Et il avertit: d'autres enfermements suivront.