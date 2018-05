Enfer routier à Bruxelles : les Trois tunnels du complexe Reyers fermés simultanément

Il y a de très importants embouteillages autour de Meiser, avec plus d'une heure de perte de temps dans la zone autour des tunnels. la situation est à ce point bloquée que certains conducteurs font demi-tour. Cela a provoqué des situations tellement dangereuses que la police a dû fermer le tunnel de Montgomery.

Le tunnel Meiser est à nouveau ouvert à la circulation, mais les travaux ont débuté dans le tunnel Reyers-Montgomery dans les deux directions et dans le tunnel Reyers-Meiser en direction de la E40. Les trois tunnels sont fermés simultanément à la circulation.

En raison de la fermeture concomitante des trois tunnels pour la rénovation des toits, des perturbations sont à prévoir à proximité de la place Reyers. Il est demandé aux automobilistes qui se rendent à Bruxelles depuis le ring d'opter pour des itinéraires secondaires. Ceux-ci passent par l'A12, le tunnel Léopold III et la E411. Les déviations seront annoncées par des tableaux d'information dynamiques qui indiqueront la route la plus rapide. Il n'est toujours pas possible de prendre la E40 depuis l'avenue de Roodebeek, un déviation est dès lors prévue via l'avenue des Cerisiers. Les conducteurs en provenance de l'avenue de Roodebeek qui veulent rallier la place Meiser doivent ainsi emprunter le square Plasky. La circulation locale peut utiliser la chaussée de Louvain ou le tunnel Léopold III ou encore l'avenue de Tervueren.

Bruxelles Mobilité souligne que les environs sont bien desservis par les transports publics.