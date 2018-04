Encore de la pluie avant un week-end printanier

Le ciel sera d'abord partiellement nuageux ce mardi avec quelques averses isolées.

Au fil des heures, des averses plus intenses et parfois orageuses envahiront le pays à partir de la France. Il fera assez doux avec des maxima de 11 à 12 degrés dans les Hautes-Fagnes et de 16 ou 17 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent sera modéré à assez fort. Il soufflera de secteur sud à sud-ouest avec des rafales de 50 à 60 km/h, selon les prévisions de l'IRM.

Pendant la nuit, des averses parfois orageuses se produiront encore par endroits, sous des minima compris entre 7 et 10 degrés et un vent généralement modéré de sud à sud-ouest, s'orientant ensuite entre le sud et le sud-est. Mercredi, le temps sera doux mais encore très instable, avec du vent et des averses soutenues et orageuses. Jeudi, il fera progressivement plus sec, mais plus frais. Le soleil devrait revenir à partir de vendredi, avec des températures qui repartiront à la hausse.

Vendredi, le soleil sera souvent présent. Cependant, on prévoit aussi quelques voiles d'altitude, notamment dans l'ouest du pays, et quelques développements de nuages cumuliformes en cours d'après-midi. Le temps restera sec. Grâce aux courants méridionaux doux, le mercure atteindra 16 degrés dans le centre du pays, affirme l'IRM.

Samedi, il fera encore un peu plus chaud puisque les maxima seront proches de 20 degrés, voire localement un peu plus. Des nuages cumuliformes se développeront l'après-midi, et une averse localisée pourrait alors se produire. Le temps restera toutefois sec dans la plupart des régions.

Pour dimanche et surtout lundi, les prévisions sont encore incertaines. Une nouvelle zone de haute pression, au nord de nos régions, ferait basculer les courants au secteur est. Cependant, la proximité de perturbations et dépressions sur la péninsule Ibérique pourrait engendrer un type de temps légèrement variable. Le temps resterait doux avec un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux, éventuellement porteurs d'une averse, toujours selon l'IRM.