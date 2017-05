En Wallonie, 4% des aliments sont désormais bio

Les parts de marché des produits alimentaires bio en Belgique sont passées de 2,9 % en 2015 à 3,2 % l'an dernier. La tendance à la hausse est d'autant plus marquée en Wallonie avec 4% de parts de marché (+0,5 %).

En outre, la Wallonie reste le moteur de la production bio en Belgique où les agri­culteurs qui s'y convertissent sont de plus en plus nombreux. Un hectare agricole sur dix est désormais bio en Wallonie, soit le double par rapport à 2008.

Un tiers des agriculteurs bio wallons sont installés en province de Luxembourg, suivie par les provinces de Liège (29 %), Na­mur (20 %), du Hainaut (12 %) et du Brabant wallon (5 %). La plus grosse progression en matière de surfaces concerne les légumes (+37,7 %) et les fruits (+31,3 %), grâce à une demande importante des consommateurs pour ce type de produits.