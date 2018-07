En images: Les Diables Rouges accueillis en héros à Bruxelles par une marée de supporters, le roi et la reine

Les supporters ont d'abord vibré lorsque le capitaine des Diables Eden Hazard et leur gardien, Thibaut Courtois, se sont improvisés DJ le temps de rendre la foule complètement folle. Des feux de bengale aux couleurs nationales ont envahi la Grand-Place. La police de Bruxelles demande toutefois aux fans de ne pas utiliser de "fumigènes, pétards et autres pièces d'artifice" pour des questions de sécurité, a-t-elle rappelé sur Twitter.

Le sélectionneur de l'équipe nationale, Roberto Martinez, et l'ensemble du staff ont été accueillis sous un tonnerre d'applaudissements, un accueil que le coach a visiblement apprécié. Chaque joueur sélectionné a ensuite été appelé sur le balcon, tous accueillis comme des héros par un public hystérique, qui attendait ses idoles depuis des heures sous le soleil. Eden Hazard est apparu en dernier et a donné le ton en lançant un "Waar is da feestje? Hier is da feestje!". "Quand nous étions en Russie, nous savions que vous croyiez en nous pour écrire l'histoire. J'espère que nous vous avons rendus fiers. Nous avons montré au monde ce qu'est la Belgique", s'est exclamé Roberto Martinez. "Nous vous remercions du fond du coeur. Chaque minute que nous avons donnée sur le terrain était pour vous", a poursuivi Vincent Kompany, porte-drapeau des Diables.

Au total, 40.000 supporters se sont rendus à Bruxelles pour fêter les Diables Rouges, qui ont décroché le meilleur classement de la Belgique à une Coupe du monde.

"Nous devons remercier les supporters"

"C'est incroyable, on ne pensait jamais vivre cela un jour", a expliqué Kompany. "On a le sentiment d'avoir réalisé quelque chose de spécial. On a tout donné, il n'y avait plus rien en réserve", a expliqué le défenseur. "Aujourd'hui, on est tellement heureux. Nous devons remercier les supporters." Adnan Januzaj se souviendra longtemps de son but contre l'Angleterre en phase de groupes. "C'était un grand moment, j'étais très content. Puis j'ai reçu un petit coup à l'entraînement et cela a perturbé la suite", a confié Januzaj. "C'est incroyable, on a vécu quelque chose d'inoubliable. Il ne peut pas y avoir de la déception, car on a montré au monde qu'on est une équipe qui veut jouer au foot."

Thomas Meunier, lui, garde en mémoire la remontée incroyable effectuée contre le Japon, lorsque les Diables se sont imposés 3-2 alors qu'ils étaient menés de deux buts à 20 minutes du terme. "C'est incontestablement l'apogée de notre tournoi et la preuve qu'il y a eu un changement de mentalité. Et l'image de ce tournoi, pour moi c'est la photo d'équipe après le match pour la troisième place." Quant à l'ambiance sur la Grand Place et dans les alentours, dimanche, Meunier confie: "on savait que ce serait la fête, mais pas à ce point-là." "Ce sont des émotions comme on en a jamais vécues", a ajouté Michy Batshuayi. "Cela me fait chaud au coeur. La Belgique a plein de couleurs. Nous avons donné une très bonne image de la Belgique. Maintenant, on va continuer à travailler."