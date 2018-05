En images: la 10e édition de la Zinneke Parade

Sous un soleil généreux, la vingtaine de groupes de Zinnodes (équipes artistiques) et leurs 1.500 participants ont investi les rues et apostrophé le public en musique, en images et en mouvements.

La Zinneke Parade, qui a lieu tous les deux ans, rassemble habitants et artistes autour de la volonté de célébrer la diversité et la richesse culturelle de la capitale.

Au total, ce sont 21 Zinnodes, 174 artistes et 139 organisations partenaires qui ont déambulé dans les rues du centre, ce samedi, exhibant fièrement leurs créations artistiques sur le thème de l'illégalité.

A travers les diverses prestations, "on a pu apercevoir un très grand besoin de s'engager dans des débats de société, de façon complexe, sans peur de la confrontation", a commenté la directrice de l'événement, Myriam Stoffen.

"Sans compter l'incroyable générosité de tous ceux qui ont donné leur temps et leur énergie avec plaisir. Dans nos projets, nous constatons combien les gens veulent construire la ville ensemble", a-t-elle ajouté.