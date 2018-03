En Flandre, une jeunesse radicalisée s'inspire de l'alt-right américaine

La dernière vidéo très "léchée" du club de jeunes nationalistes flamands Schild & Vrienden fait des émules jusque dans les rangs de The Gateway Pundit, l'un des plus importants sites de l'extrême droite américaine. Si le site a un goût prononcé pour les théories du complot, il a tout de même son siège permanent au point presse du président Trump et les faveurs de Fox News. C'est donc le début de la gloire pour ce petit groupe de jeunes flamands qui ne compte que 10 000 followers sur Facebook.

