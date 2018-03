En Flandre aussi les politiques surveillent les comptes Facebook

Reinout Van Zandycke a, dans son livre "Comment devient-on bourgmestre" compilé 30 astucespour gagner les élections régionales en Flandre. Pour réaliser cette liste, il a notamment rendu visite à l'entreprise américaine Cambridge Analytica (CA), spécialisée dans la communication stratégique, qui fait les gros titres de la presse depuis ce lundi. En effet , selon plusieurs médias, dont The New York Times et le journal britannique The Observer, CA a récupéré sans leur consentement les données de 50 millions d'utilisateurs pour élaborer un logiciel permettant de prédire et d'influencer le vote des électeurs. Ces données auraient été récupérées via une application de tests psychologiques téléchargée par 270.000 utilisateurs du réseau social Facebook et développée notamment par le psychologue russe Aleksandr Kogan, qui, selon Facebook, les a ensuite fournies indûment à CA. Facebook a précisé que l'application avait aussi pu avoir accès aux données des "amis" des utilisateurs ayant téléchargé l'application. CA, qui a travaill...