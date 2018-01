En Belgique, de plus en plus de téléchargements et de streaming

Fin 2017, les clients de Proximus ont généré un volume de téléchargement de 1,47 terabits par seconde (Tbps). Chez Telenet, présent surtout en Flandre, ce volume était de 1 Tbps. Pour illustrer: 1 Tpbs représente 1 million de vidéos Youtube regardées en même temps. Ces chiffres records s'expliquent par la présence de plus en plus massive des appareils tels que smartphones, tablettes et laptops utilisés pour télécharger ou utiliser du streaming.

Le succès des services vidéo en ligne comme Netflix et Youtube participe aussi à ce record. Chez Telenet, on explique que le volume de téléchargement chez les clients est au moins 100 fois plus élevé que 10 ans auparavant. Proximus n'a pas donné de chiffres spécifiques sur ce développement. "Mais, il est clair qu'il y a toujours plus de téléchargements. Le record sera battu chaque mois", explique Jan Margot, porte-parole de Proximus.