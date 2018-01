Emploi public: plus de femmes, moins de jeunes et beaucoup de contractuels

L'emploi contractuel reste majoritaire mais se stabilise depuis 2013, selon l'enquête "L'emploi public en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles", de l'Iweps, publiée mardi.

"Les jeunes (moins de 30 ans) sont relativement moins présents dans la fonction publique (régionale et communautaire) que dans l'ensemble des travailleurs: leur part dans l'emploi des organismes régionaux et communautaires s'élève respectivement à 6% et à 11%, alors que leur part dans la population active occupée résidant en Wallonie ou en région bruxelloise est de 18%. En revanche, les travailleurs âgés de 50 ans et plus sont surreprésentés dans les organismes publics, avec respectivement 42% et 32% des effectifs dans les organismes régionaux et communautaires, pour 27% de l'ensemble des actifs occupés wallons et bruxellois", souligne l'Iweps.

Les femmes sont surreprésentées dans l'emploi public, selon l'Iweps. Elles représentent 51% de l'emploi public régional et 66% de l'emploi public communautaire. Elles sont par contre sous-représentées dans les emplois les plus qualifiés: elles occupent en effet 48% des emplois de niveau A dans les organismes régionaux (pour 51% de l'effectif total) et 56% des emplois de niveau 1 dans les organismes communautaires (pour 66% de l'effectif total). Elles sont aussi sous-réprésentées dans les emplois de direction.

L'emploi contractuel, qui progressait tendanciellement depuis 2009, semble se stabiliser aux alentours de 60% des effectifs depuis 2013.