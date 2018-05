"Élire est-il désormais du domaine du capricieux ?"

L'écrivain algérien y constate que " nous savons démettre un dictateur mais sommes impuissants face à un chef d'Etat élu qui menace le monde ". On peut contester son jugement sur le président des Etats-Unis ( "le Khadafi américain ") mais on peut difficilement ne pas épouser sa réflexion, surtout si on l'élargit à d'autres élus de démocraties occidentales, sans pour autant les comparer tous et forcément à des tyrans : " La réponse est facile quand un peuple est victime d'une dictature, mais que faire quand le peuple ou sa majorité en sont coupables ? Que faire lorsque le dictateur est désiré par la foule ? C'est le propre des cas Poutine, Erdogan et autres :...