Elections provinciales : la der des ders ?

Le 14 octobre prochain, une élection en cachera une autre. Comme toujours. On n'aura d'yeux que pour les foires d'empoigne communales, on ne jettera qu'un regard distrait sur les joutes provinciales. La Province avec un grand P a appris à se faire systématiquement voler la vedette dans l'isoloir. Hier par les législatives, aujourd'hui par les communales. Jean Faniel, directeur général du Crisp (Centre de recherche et d'information socio-politiques), remonte le temps : " Jusqu'en 1991 inclus, les élections provinciales étaient couplées aux scrutins qui portaient sur la Chambre et le Sénat. A partir de 1994, avec la quatrième réforme de l'Etat qui achève le caractère fédéral de l'Etat et avec l'élection directe des parlements flamand et wallon, les élections locales sont regroupées. "

