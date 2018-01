Elections communales : Christine Defraigne tirera la liste d'ouverture du MR à Liège

Christine Defraigne, cheffe de groupe au conseil communal de la Cité ardente et présidente du Sénat, ainsi que Gilles Foret, conseiller communal et député fédéral, ont été désignés jeudi pour occuper respectivement les première et deuxième places de la liste d'ouverture "MR pour Liège" aux prochaines élections communales.