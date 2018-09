Élections communales : Chastre, une commune dans la tourmente

A l'issue des élections de 2012, Claude Jossart rempilait pour un troisième mandat de bourgmestre à Chastre. Et malgré une perte de 20 % des voix au profit de Chastre 2020, il était parvenu à conserver la majorité absolue avec son groupe Intérêts citoyens réunis (ICR) dans lequel il rassemblait des personnalités du MR, du CDH et du PS. Six ans plus tard, l'ambiance n'est plus à l'union mais bien à la division ! Plusieurs membres ont en effet quitté le navire du bourgmestre pour rejoindre d'autres listes. Pascal Dispa, président de la section locale MR et conseiller communal, a ainsi rejoint le groupe citoyen Chastre 20+ de Thierry Champ...