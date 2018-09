Élections communales : à Wavre, la tarte électorale de Françoise relance les appétits

"Françoise Pigeolet est une vraie Maca ! Son attachement à sa commune et à l'humain n'est pas un mensonge. Je suis ravie de la voir enfin tirer la liste... Elle mérite cette place. Total respect pour son engagement et la femme qu'elle est. " Que de fleurs pour la bourgmestre faisant fonction depuis 2014 à la place d'un certain Charles Michel alors propulsé Premier ministre ! La couronne n'est pourtant pas tressée par une groupie MR mais par sa farouche concurrente PS, Kyriaki Michelis... Elle aussi tête de liste depuis que Stéphane Crusnière s'est effacé de la vie politique locale après sa récente nomination à la tête de la Régie communale de Wavre... avec le soutien de la majorité MR. Là, vous vous dites : n'y aurait-il pas anguille sous roche de la Dyle entre MR et PS en vue de la prochaine législature ? La nouvelle locomotive socialiste réfute : " Le PS n'a d'accord pré-électoral avec aucun parti. "

