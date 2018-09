Élections communales : à Rixensart, la majorité absolue ne tient plus qu'à un fil

Depuis 2012, la formation Nouvelle alliance pluraliste (NAP-MR) règne en majorité absolue sur Rixensart. Mais cette législature n'a pas été de tout repos... En 2017, le groupe a en effet dû faire face au décès de son chef de file Jean Vanderbecken, bourgmestre de la commune depuis 2006. C'est ainsi qu'après vingt-quatre ans d'échevinat, Patricia Lebon s'est retrouvée de manière inattendue à la tête de la commune brabançonne. " Ça a été difficile de reprendre les rênes après ce décès et en cours de législature ", avoue-t-elle. " Je n'ai toutefois pas eu d'autre choix que d'assumer et de travailler. J'ai dû me mettre au courant, poursuivre certaines...