Élections communales à Mont-Saint-Guibert : après les plans, l'action

Une apparition et puis s'en va ! A l'issue des élections 2012, l'Ecolo Philippe Evrard - alors presque inconnu à l'époque - avait créé la surprise en devenant bourgmestre de Mont-Saint-Guibert grâce à une alliance avec l'UC (Union communale), qui s'était détachée de son partenaire Notre village. Six ans plus tard, nouveau coup de théâtre : l'homme annonce qu'il ne se représentera pas aux prochaines élections communales, évoquant des défis personnels et professionnels incompatibles avec une vie publique.

