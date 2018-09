Élections communales à Chaumont-Gistoux : réunis pour instaurer l'alternance

Après douze années de majorité Avenir et rassemblement communal (ARC)-Ecolo, l'heure est peut-être au changement à Chaumont-Gistoux. C'est du moins ce qu'espère Villages, le troisième acteur de ces élections communales 2018. " Tout est mûr pour l'alternance ", résume Philippe Barras, chef de file de cette liste pluraliste. " La majorité n'a plus de créativité et est installée dans la routine ", reproche-t-il. " On déplore aussi un manque de transparence et d'écoute des citoyens, par exemple dans le cadre de projets urbanistiques pour lesquels on met la population devant le fait accompli. "

