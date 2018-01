Élections communales 2018 en Wallonie: "Ne faites pas de croix sur le PS"

Que fait le Parti socialiste? En Wallonie, ce sera la question principale des élections communales du 14 octobre 2018. Le PS est déjà omniprésent dans les administrations communales wallonnes. Aujourd'hui, il livre le bourgmestre dans huit des dix plus grandes villes de Wallonie, il n'y qu'à Namur et à Mouscron que les socialistes sont dans l'opposition. Mais après un an de scandales et de mauvais sondages, il risque l'hécatombe au niveau communal aussi. "Le PS ...