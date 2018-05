Élections:"Alors que la gauche mène de mini-guerres d'intellectuels, la droite marque des points auprès du peuple"

Geert Buelens le dit. Mark Elchardus le dit. Bruno Tobback le dit. Outre toutes les différences mutuelles, ces trois faiseurs d'opinions impudemment de gauche portent un message similaire : l'élite de gauche a longtemps été beaucoup trop prétentieuse, non seulement contre les opposants intellectuels de droite, mais autant contre les ouvriers, la classe moyenne inférieure et les personnes moins qualifiées qu'elle disait pourtant défendre. C'est le professeur de littérature Geert Buelens qui a mis le feu aux poudres à l'occasion de la sortie de son livre "De jaren zestig" (les années soixante) : "Nous payons cash l'arrogance culturelle des baby-boomers". Quand la gauche a commencé à s'acoquiner au pouvoir, elle a trahi son potentiel critique : "Si l'avant-garde n'est plus contre le pouvoir, alors contre qui est-elle ? Uniquement contre la populace ? Si ce n'est pas aso...