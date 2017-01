Ecolo place 2017 sous le signe de la jeunesse qui s'engage pour un autre monde

Loin des traditionnelles déclarations politiques, Ecolo a placé samedi sa cérémonie des voeux pour l'année 2017 sous le signe de l'engagement bien concret de la jeune génération à faire émerger un monde plus juste, plus solidaire et respectueux de l'environnement.