Ecolo-Groen appelle à un décumul député-bourgmestre total au niveau fédéral

Jean-Marc Nollet et Kristof Calvo, les chefs du groupe Ecolo-Groen à la Chambre, indiquent mercredi dans les pages de La Libre Belgique et la Dernière Heure que "la" priorité de leur action au niveau fédéral, en matière de gouvernance et de "renouveau politique", visera à y interdire le cumul des fonctions de député et membre d'un exécutif communal (bourgmestre, échevin ou président de CPAS).