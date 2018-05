Ecolo est-il populiste ?

C'est de l'artillerie lourde. Tour à tour, le Premier ministre, Charles Michel (MR), et Benoît Lutgen, président du CDH, ont sonné la charge contre Ecolo, autour du week-end de la Pentecôte. Eléments de langage à la clé, repris par leurs troupes : " populisme vert ", " méthodes dignes de l'extrême droite ", " trumpisation des esprits " (vocable élargi à la gauche francophone). " C'est une tendance à une forme de simplification du débat, du slogan qui dépasse la substance ", résume Charles Michel au Soir. " Lorsqu'on utilise des techniques de manipulation, comme Ecolo l'a fait à mon égard dans le scandale Veviba (cet abattoir où on a retrouvé, en mars dernier, de la viande avariée, à Bastogne), argumente pour sa part Benoît Lutgen. Quand, par rapport au drame qui a coûté la vie à la petite Mawda, on balance des tweets émotionnels sans le moindre recul et sans connaître les circonstances précises du drame. " Et tant pis si le vice-président de son parti, Hamza Fassi Fihri a " balancé ", le 18 mai, un tweet estimant que la petite Mawda est la " victime de la politique d'asile inhumaine du gouvernement ".

...