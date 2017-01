Du verglas généralisé et plusieurs dizaines de centimètres de neige ce week-end

L'alerte orange y est par ailleurs déjà décrétée et le sera durant la nuit de vendredi et une bonne partie de la journée de samedi sur les routes des autres provinces wallonnes, du Limbourg, du Brabant flamand, de la province d'Anvers et à Bruxelles.

"Une perturbation atteindra notre pays à partir de l'ouest. Cette perturbation sera suivie par des averses hivernales. Les précipitations tomberont sous forme de pluie en basse et moyenne Belgique et sous forme de neige en haute Belgique. Cette nuit, des averses de neige fondante ou de neige seront aussi observées en basse et moyenne Belgique. Pour les prochaines 48 heures, on prévoit une accumulation possible de 50 cm en Haute Belgique", explique l'Institut royal météorologique.

L'IRM souligne encore qu'une ligne d'averses traversera le pays avec des rafales de 90km/h possibles au littoral. L'alerte au vent est orange à la Côte jusqu'à 20h00.

De fortes marées sont prévues jusqu'à 08h00 samedi. À la côte, la hauteur moyenne des vagues sera de 2,5 à 3 m avec des maxima entre 4 et 5 m avec des déferlantes possibles sur les digues, les quais et les installations portuaires. En province d'Anvers, l'Institut s'attend à une marée de tempête sur l'Escaut maritime avec, vers 16h30, des valeurs de +7,10 à + 7,40 m.

Nouvelle accumulation de plusieurs dizaines de cm de neige

Des averses fréquentes de pluie et de neige fondante sont attendues samedi en Flandre tandis que la neige tombera à nouveau, en abondance, au sud du sillon Sambre et Meuse, où jusqu'à 15 centimètres de neige sont attendus durant la journée, selon les dernières prévisions publiées par l'Institut royal météorologique (IRM). Une nouvelle accumulation de 10 à 15 centimètres de neige est prévue durant la nuit de samedi à dimanche au sud du pays.

Les maxima, samedi, oscilleront entre -2 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, autour de 2 degrés dans le centre du pays et jusqu'à 4 degrés à la côte.

Quant au vent, il sera modéré, à la mer assez fort à fort, de nord à nord-ouest. À la mer, des rafales jusque 60 km/h resteront possibles.

Durant la nuit, les averses se poursuivront et prendront un caractère hivernal également en Basse-Belgique. En Ardenne, de nouvelles chutes de neige pourront augmenter la hauteur accumulée de 10 à 15 cm. Les minima iront de -3 degrés en Ardenne à 2 degrés ailleurs dans le pays.

La journée de dimanche sera très nuageuse mais généralement sèche dans un premier temps. Durant l'après- midi et en soirée, de la pluie et de la neige fondante arriveront toutefois sur l'ouest puis le centre. Rebelote sur le relief, puisque les précipitations pourront prendre à nouveau la forme de chutes de neige.

Les maxima varieront autour de -2 degrés en Ardenne, de 2 ou 3 degrés dans le centre et de 5 degrés à la côte. Le vent sera modéré dans l'intérieur du pays et assez fort à la mer. Il soufflera des secteurs ouest et sud-ouest.

Des averses de neige devraient encore tomber lundi en Haute-Belgique avant le retour d'un temps sec à partir de mardi mais des températures glaciales. Les maxima seront en effet compris entre -1 et -7 degrés et les minima entre -4 et -8 degrés en plaine et entre -10 et -15 degrés en Ardenne.