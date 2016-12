Du verglas et du brouillard sur tout le pays jusqu'à vendredi midi

L'avertissement commence jeudi soir à 20h00 pour se terminer vendredi midi. Il concerne toutes les provinces du pays et Bruxelles. "Cette situation peut gêner le déplacement des piétons, des cyclistes et ralentir le trafic routier. Ce dernier peut devenir dangereux. Dans ces circonstances, gardez des distances de freinage suffisantes et modérez votre vitesse", conseille l'IRM. Un avertissement au brouillard "réduisant la visibilité à moins de 500 m en de nombreux endroits" est également lancé en Flandre, à Bruxelles et dans les provinces de Hainaut et du Brabant wallon à partir de jeudi soir à 20h00 et jusqu'à vendredi à 09h00 du matin en Wallonie et à Bruxelles. A la Côte, l'avertissement reste valable jusqu'à 13h00.