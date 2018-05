Du soleil et jusqu'à 30°C ce samedi en Belgique

Ce soir et cette nuit, le risque d'averses et d'orages localisés augmentera. Les minima seront très doux, de 13 à 18 degrés. Dimanche, l'Institut royal météorologique (IRM) prévoit un temps chaud et lourd avec une tendance aux averses et aux orages plus marquée en cours de journée. Les températures iront à nouveau jusque 30 degrés.

Ce samedi, les brumes et bancs de brouillard se dissiperont rapidement pour laisser place à une matinée ensoleillée malgré des voiles d'altitude. Dans l'ouest, la nébulosité sera d'abord toutefois plus abondante et quelques pluies seront même possibles par endroits. L'après- midi, quelques cumulus se développeront mais le temps restera vraisemblablement sec. Il fera chaud avec des maxima de 23 ou 24 degrés en Ardenne à 29 degrés en Campine, sous un vent modéré d'est à sud-est sur le relief. A la mer, le mercure grimpera jusque 26 degrés avant que le vent ne tourne au nord-est et fasse alors perdre quelques degrés l'après-midi. Ce soir et cette nuit, le temps pourrait devenir plus instable depuis la France. Le ciel sera partiellement nuageux avec localement un risque d'averses (orageuses).

En beaucoup d'endroits, le temps pourrait toutefois rester sec. Les minima seront assez doux avec des valeurs de 13 degrés dans certaines vallées ardennaises à 18 degrés dans les grandes villes de plaine. Dimanche, le temps sera d'abord ensoleillé sur de nombreuses régions. Ensuite, l'IRM prévoit des averses localisées, voire de l'orage. Cette tendance aux averses (orageuses) persistera en soirée. Les maxima se situeront de 22 à 26 degrés en Ardenne et de 26 à 29 degrés ailleurs. On pourrait même atteindre localement les 30 degrés en Campine.