Donald Trump rencontre le roi Philippe

M. et Mme Trump sont arrivés vers 16h55 au Palais, sous bonne escorte, dans une ville placée sous haute surveillance policière et militaire. Les deux couples ont brièvement posé pour la presse sous les ors de la grande galerie, ornée de hauts lustres. Ils devaient ensuite avoir un entretien d'une vingtaine de minutes, la durée habituelle d'une telle audience, avant une rencontre "plus politique", toujours au Palais, avec le Premier ministre Charles Michel - qui était déjà présent à l'aéroport de Bruxelles-National pour saluer M. Trump à sa descente d'avion en provenance de Rome.

Le président américain effectue sa première visite à l'étranger depuis son investiture le 20 janvier - il s'est rendu auparavant en Arabie saoudite, en Israël, dans les Territoires palestiniens et au Vatican.

Programme de jeudi

Jeudi, M. Trump commencera la journée par une rencontre avec les présidents du Conseil européen Donald Tusk et de la Commission européenne Jean-Claude Juncker.

Le président américain déjeunera ensuite avec son homologue français Emmanuel Macron. Ils participeront tous les deux plus tard dans l'après-midi à la cérémonie d'inauguration du nouveau siège de l'Otan et à la réunion spéciale rassemblant les chefs d'Etat et de gouvernement de l'organisation.