Donald Trump participe à son premier sommet de l'Otan

Les déclarations de M. Trump, qui a été accueilli à sa descente de voiture par le secrétaire général Jens Stoltenberg, seront scrutées à la loupe par des Alliés échaudés par ses déclarations passées sur le rôle et le fonctionnement de l'Otan.

Les journalistes des "pools" autorisés à suivre ce mini-sommet - l'occasion pour la Belgique de "remettre" le nouveau siège qu'elle a largement contribué à construire - en traversant le boulevard Léopold III, depuis le siège actuel, étaient soumis à des contrôles minutieux. Leur matériel était vérifié à plusieurs reprises, notamment par les services de sécurité et leurs chiens.

La traversée du boulevard s'effectue en bus.

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, est arrivé en premier, rappelant que l'un des thèmes de discussion serait le rôle accru que l'Alliance devrait jouer en matière de lutte contre le terrorisme.

L'inauguration du nouveau siège - qui ne sera pleinement opérationnel que vers la fin de l'année - sera suivie par un dîner de travail en format 1+3 (chaque chef d'État ou de gouvernement et trois autres personnes). La Belgique sera représentée dans cette petite salle "intime" par son Premier ministre Charles Michel et ses ministres des Affaires étrangères et de la Défense, Didier Reynders et Steven Vandeput.