Dix-sept centres de ski ouverts en Wallonie avant le congé de carnaval

On peut donc désormais skier dans le Hainaut sur des pistes recouvertes d'une couche de 10 cm de neige. Les fondeurs se voient proposer des distances de 4, 8 et 15 km, ces deux dernières distances se pratiquant essentiellement dans les forêts chimaciennes.

On dénombre désormais dix centres de ski accessibles dans les Cantons de l'Est. Toutes les pistes des hauts plateaux des fagnes, qui bénéficient du plus important enneigement (12-14 cm), sont ouvertes (Baraque Fraiture, Mont Rigi, Signal de Botrange, Maison du Parc, Mont Spinette, Crêtes de Xhoffraix), de même que les pistes de Manderfled et Losheimergraben dans la Vallée de l'Our, celle d'Elsenborn dans l'Eifel, ou encore les tracés eupenois d'Haus Ternell.

En province du Luxembourg, quatre exploitants attendent les skieurs. Outre les pistes de la Baraque Fraiture, où l'on peut pratiquer le ski de fond et le ski alpin, celles de Samrée, Saint-Hubert et Martelange sont également ouvertes.

A cette offre variée sur le territoire wallon, on peut ajouter le site du Val de Wanne (Trois-Ponts) qui propose luge et ski de fond. Le Thier des Rexhons (Spa) est également ouvert pour les fondeurs. Les amateurs de ski alpin pourront se rendre dans la station dès samedi matin.