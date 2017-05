Dix erreurs politiques que les francophones paient toujours : Bruxelles-National

Vieux d'un siècle, l'aéroport n'a jamais quitté les communes de l'est de la capitale. Ce qui contraint les avions à décoller vers la ville, face aux vents dominants. A cette erreur de base s'ajoutent des querelles politiques et communautaires qui empoisonnent le dossier depuis des décennies. Et une totale absence de vision de long terme.