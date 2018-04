Disparition de Madame De Nolf, cofondatrice de Roularta

En 1954, elle fonde la société avec son mari, auparavant avocat au barreau de Courtrai. À l'origine, celle-ci comprenait De Roeselaarse Weekbode, un hebdomadaire payant et Advertentie, une publication toute boîte gratuite.

Plus tard, De Weekbode devient Krant Van West-Vlaanderen. Advertentie est remplacé par Groupe E3, avant d'aboutir au Streekkrant et au département Roularta Presse gratuite, aujourd'hui Roularta Local Media. En 1971, Madame De Nolf cofonde Knack Magazine, le premier magazine d'actualité du pays, avant de participer au lancement de Trends.

Dès le début de Roularta et pendant plusieurs décennies, Madame De Nolf est responsable du personnel et de l'infrastructure de l'entreprise. Les trois grands établissements de Roularta Media Group (Roulers, Zellik, et le Brussels Media Centre) portent sa signature.

Madame De Nolf laisse deux enfants, huit petits-enfants, et vingt et un arrières petits-enfants. Ses enfants Rik et Caroline ont épousé Lieve et Leo Claeys, les plus jeunes enfants de Louis Claeys de Zedelgem. Rik et Leo travailleront 25 ans ensemble comme administrateurs délégués alors que Madame De Nolf, après le décès prématuré de son époux en 1981, est présidente du groupe jusqu'en 1998. Ensuite, elle se retire progressivement de la gestion active de l'entreprise. Son fils Rik De Nolf est CEO de l'entreprise de 1972 à fin 2015 et est aujourd'hui président du Conseil d'Administration.

Roularta Media Group est devenu un groupe multimédias coté en Bourse occupant plus de 2.000 personnes et réalisant un chiffre d'affaires total de 500 millions d'euros. Il édite notamment les magazines d'information Le Vif/L'Express et Knack.