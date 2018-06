Didier Reynders : "Tu m'as trahi, ta carrière est finie !"

Avez-vous quelque chose à ajouter ? " Il est 14 h 15 environ, le 19 décembre 2017, lorsque les deux agents de la police judiciaire fédérale du Brabant wallon posent cette question à Charles Ghislain, l'ancien ambassadeur de Belgique auprès du Saint-Siège, à Rome. Ils l'interrogent depuis 10 h 08 dans leurs locaux de Baulers, selon le PV d'audition que Le Vif/L'Express s'est procuré. Son ancien employeur a déposé plainte contre lui. Le SPF Affaires étrangères avait également tenté d'engager contre lui une procédure disciplinaire. Elle n'avait mené à rien. Cette plainte, dans laquelle il est notamment question de remboursements indus de frais de représentation, n'aboutira pas non plus : elle a été classée sans suite par le procureur du Roi de Nivelles. Il faut dire que, ce jour-là, le diplomate fraîchement pensionné - il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er décembre 2016 - s'est vigoureusement défendu pendant les quatre heures qui ont précédé, et qu'il voit alors arriver la rédemption qu'il poursuit depuis plusieurs mois. Alors, " oui ", dit-il, il a quelque chose à ajouter, pour expliquer comment son involontaire implication dans la procédure manquée d'anoblissement du milliardaire George Forrest, fin 2014, a valu une brusque descente aux enfers à ce diplomate chevronné, qui aspirait, après son prestigieux passage au Saint-Siège, à l'encore plus courue ambassade de Belgique à Paris. George Forrest espérait lui être baron, à la fin de 2013. Il ne sera finalement que grand officier de l'Ordre de la Couronne.

