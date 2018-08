Di Rupo-Maingain, la dernière rentrée de deux bacheliers

La vie, dit-on, est une question de choix. Olivier Maingain et Elio Di Rupo ont dit choisir de partir bientôt. Pourtant, ils sont là depuis si longtemps qu'ils semblent éternels, comme ce sourire tendu par quatre-vingt-cinq élastiques mentaux de l'un et cet oeil gauche qui cligne à chaque boutade de l'autre. Pourtant, comme pour confirmer l'intuition de Flaubert qui disait qu'il n'y a rien qui ne devienne beau à force d'être regardé, cette longévité aux allures d'éternité leur a offert une formidable popularité. Mais ils vont partir. Ils l'ont répété et martelé avec ce mélange de fermeté et d'indignation qui est l'apanage de ceux qui craignent de n'être pas crus. C'est juré. Dans une grosse année, Olivier Maingain ne sera plus président de DéFI, et Elio Di Rupo ne sera plus président du Parti socialiste. Ils vont quitter ces bureaux qu'ils occupent depuis tant d'années qu'ils en sont les plus vieux meubles, et ces présidences qu'ils incarnent depuis si longtemps que leur visage fait lieu de logo.

...