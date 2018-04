Di Rupo: "En 2019, je quitterai sans doute la présidence" du PS

"On entre dans la responsabilité et il faut être capable d'en sortir le coeur léger. Le jour où je sortirai après des négociations qui suivront les élections de mai 2019, si les résultats le permettent, il y aura une élection interne. Et je partirai sans amertume", affirme samedi le président du PS, Elio Di Rupo, dans une interview accordée à La Libre et à la DH.