Deux tiers des Belges vivent dans un endroit trop grand

Pour déterminer si une maison est trop grande ou trop petite pour son nombre d'habitants Eurostat utilise une formule alambiquée qu'on peut résumer comme suit: chaque adulte ou couple a droit à sa chambre comme chaque enfant s'ils n'ont pas le même sexe. Les enfants de moins de 12 ans peuvent partager une chambre, tout comme des enfants du même sexe jusqu'à l'âge de 18 ans. Pour être "correctement logé", selon ces standards, une famille lambda - composée de deux parents, d'une fille de 11 et d'un garçon de 14 ans- doit avoir quatre chambres. Soit un espace de vie, un salon par exemple, plus trois chambres. S'il y a plus de chambres, alors on considère que la maison est trop grande, s'il y en a moins c'est qu'elle est trop petite. En Allemagne, par exemple, seulement 35% de la population déclare que leur maison est trop grande, en Grèce ils ne sont que 10%. A contrario, seuls 5% des Belges vivent dans...