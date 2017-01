Deux nouvelles inculpations liées aux attentats de Paris

Farid K., un homme interpellé mardi à Laeken dans le cadre de l'enquête relative aux attentats de Paris commis en novembre 2015, a été placé mercredi sous mandat d'arrêt et inculpé du chef de participation aux activités d'un groupe terroriste et de faux et usage de faux en écriture.