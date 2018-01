Deux ministres interpellent la RTBF après une émission sur le viol, Maréchal se défend

Dans l'émission "C'est vous qui le dites" présentée par Benjamin Maréchal, les auditeurs étaient invités à réagir aux propos tenus la veille par l'ex-actrice porno française Brigitte Lahaie. "On peut jouir lors d'un viol", avait-elle déclaré sur BFM TV, avant de s'excuser. "Vous lui répondez quoi? ", a demandé l'animateur de Vivacité à ses auditeurs.

"Intolérable d'aborder un sujet aussi sensible et grave de cette manière. Pas acceptable pour un média de service public. J'interpelle l'administrateur général de la RTBF à l'instant", a indiqué Jean-Claude Marcourt sur Twitter.

"Il est totalement inopportun et éthiquement honteux, particulièrement pour un média de service public, de mettre en débat les conséquences dévastatrices de cet acte pour les victimes en y associant la notion de plaisir", a renchéri Isabelle Simonis. "J'espère que le CSA se saisira de ce dossier. J'interpellerai l'administrateur général de la RTBF et lui rappellerai des mesures mises en place pour éradiquer les violences sexuelles dans nos sociétés."

Du côté de la RTBF, on confirme uniquement qu'une discussion est en cours en interne à la suite des nombreuses réactions suscitées par le programme.

Sur la page Facebook de l'émission incriminée, la chaîne publique précise que "les propos de Brigitte Lahaie n'engagent qu'elle. La RTBF ne cautionne pas du tout ce genre de propos. En Belgique, le viol est un acte de violence, un crime puni par la loi d'une peine de réclusion de 5 à 10 ans."

"Le viol est un crime. Donner l'occasion au public de le dire ne l'est pas"

"Le viol est un crime. Donner l'occasion au public de le dire en répondant à Brigitte Lahaie ne l'est pas", a réagi l'animateur de Vivacité Benjamin Maréchal sur sa page Facebook. "Le débat fait rage en France et il est capital. Ne l'occultez pas en saisissant une mauvaise occasion de me tirer dessus", a ajouté l'animateur.