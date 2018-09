Deux cents personnes protestent à Bruxelles contre la haine et le racisme

Quelque 200 personnes se sont réunies dimanche matin sur la place Poelaert à Bruxelles pour protester contre la haine, le racisme et l'islamophobie. La manifestation était organisée par le Collectif contre l'Islamophobie en Belgique (CCIB), sous le slogan 'Trop is te veel'. "Nous constatons ces derniers mois une explosion du nombre d'agressions islamophobes et racistes", s'est insurgé le président du collectif, Mustapha Chairi. "Et notre gouvernement ne fait rien contre."