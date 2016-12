Deux-cent Responsible Young Drivers ramèneront les fêtards du Nouvel an en sécurité

Les Responsible Young Drivers (RYD) sillonneront à nouveau les routes la nuit du Nouvel an pour assurer le rapatriement des noctambules qui ont trop bu et ne peuvent prendre le volant. Au total, 80 véhicules et 200 bénévoles seront mobilisés, a indiqué le directeur de l'ASBL, Johan Chiers.