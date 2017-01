Deux associations belges ont exhumé un bombardier britannique Lancaster, écrasé en 1945

L'aviation a tenu un rôle important durant la Seconde Guerre mondiale. Dès 1939, la Grande-Bretagne a déployé ses bombardiers de façon stratégique contre les ports allemands. A partir de mai 1940, lorsque l'Allemagne a conquis la Belgique, les Pays-Bas et la France, les bombardements aériens des sites industriels allemands sont restés un des seuls moyens de contre-offensive jusqu'au Débarquement. C'est durant cette période que la Royal Air Force a vu naître son Commandement des bombardiers, au sein duquel un million de personnes (des pilotes mais aussi du personnel d'entretien, de restauration, de formation et de production) ont été impliqués au cours des cinq années de guerre. Ses équipages figurent parmi les corps de la RAF ayant subi les plus lourdes pertes durant le conflit, avec la mort de 55 000 jeunes hommes.

...