Des températures plus respirables et une amélioration de la qualité de l'air

A partir de midi, la météo deviendra graduellement plus sèche et ensoleillée à partir de la côte. Les maxima seront compris entre 22 degrés au littoral et 27 degrés en Campine, selon les prévisions de l'IRM.

Samedi soir et pendant la nuit, le temps deviendra sec partout avec de larges éclaircies. En seconde partie de nuit, des nuages élevés et moyens remonteront de la France vers notre pays. Il fera plus frais avec des minima de 9 à 17 degrés, sous un vent faible de secteur ouest à sud-ouest revenant au secteur sud à sud-est.

Dimanche, des éclaircies alterneront avec des passages nuageux. Le temps restera sec sur la plupart des régions, même si un peu de pluie ou une averse sera possible sur le nord-ouest du pays l'après-midi. Les maxima seront compris entre 23 et 28 degrés.

Amélioration de la qualité de l'air à partir de samedi

La concentration en ozone baissera samedi, alors que le seuil d'information européen a été dépassé dans quatre stations vendredi, indique la Cellule interrégionale de l'environnement (Celine).

Vendredi, le seuil d'information européen (180 µg/m³) a été dépassé à Aarschot, Schoten, Vezin et Houtem.

Le mercure va redescendre samedi et dimanche, ce qui aura pour conséquence que les concentrations en ozone chuteront pour atteindre des valeurs normales pour cette période de l'année, précise la Celine. "Ceci clôture le pic d'ozone, avec quatre jours consécutifs de dépassements du seuil d'information européen à au moins une station de mesure en Belgique."

Selon les dernières prévisions météorologiques, les températures remonteront après le week-end, mais aucun nouveau dépassement du seuil d'information n'est prévu pour le moment.