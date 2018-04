Des sanctions à l'encontre de la Russie ne sont "pas la première priorité"

"Il n'y aura pas de solution militaire en Syrie et si on veut une solution politique, il faut avoir ce dialogue avec l'Iran et la Russie", a insisté le chef de la diplomatie belge. La prise de sanctions à l'encontre des alliés du régime syrien ne constitue donc "pas la première priorité" à ses yeux, a-t-il expliqué, alors que l'ambassadrice américaine à l'ONU a annoncé de nouvelles mesures de rétorsion contre Moscou pour son soutien à Bachar al-Assad.

Les frappes ciblées menées samedi par les Etats-Unis, avec la France et le Royaume-Uni, contre de le régime de Damas, en riposte à une attaque chimique présumée, étaient "un signal très fort pour montrer la ligne rouge", a également déclaré M. Reynders, tout en plaidant pour la mise en place "d'un mécanisme qui fasse qu'on n'ait plus besoin de ce genre d'actions".