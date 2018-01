Des rafales de vent jusqu'à 105 km/h ce jeudi

La zone de pluie active qui a traversé notre pays cette nuit s'attardera encore temporairement sur l'Ardenne, puis quittera définitivement le territoire par l'est. A l'arrière, la nébulosité sera plus variable et le temps temporairement plus sec. De nouvelles averses se développeront ensuite en cours de journée avec la possibilité d'un coup de tonnerre et éventuellement de grésil.

Les maxima oscilleront entre 4 et 7 degrés en Ardenne et entre 8 et 11 degrés dans les autres régions.

Ce soir et durant la nuit, l'IRM prévoit une nébulosité variable avec des averses parfois hivernales, notamment des chutes de neige sur les hauts plateaux de l'Ardenne. Les minima ne dépasseront pas 1 à -2 degrés dans l'intérieur du pays et seront proches de 3 degrés le long du littoral.

Le numéro 1722 activé

Le numéro 1722 est activé depuis minuit, indique le SPF Intérieur dans un communiqué. Ce numéro peut être composé pour appeler les pompiers en cas d'inondations et/ou de dégâts liés aux intempéries.

L'IRM prévoit des intempéries. C'est pourquoi le SPF Intérieur décide d'activer le numéro 1722 le 17/1/2018 à partir de minuit pour des interventions #pompiers non-urgentes. https://t.co/c2hBlo77an — Civil Security (@CivilSecurityBe) January 17, 2018

Le numéro d'urgence 112 reste toujours disponible pour les situations de danger vital. "Si vous appelez tout de même le numéro d'urgence 112 pour une intervention non urgente des pompiers, l'opérateur ne vous aidera pas davantage et vous demandera d'appeler le 1722", précise encore le SPF.

Après l'intempérie, le numéro 1722 sera automatiquement désactivé.