Des poids lourds du MR appellent à une refédéralisation

Des poids lourds du MR veulent refédéraliser les compétences liées à la santé, l'énergie, le climat et le commerce. Ils en font part dans une lettre ouverte publiée dans La Libre Belgique et La Dernière Heure vendredi. La missive fait écho aux récents propos dans la même veine du Premier ministre Open VLD, Alexander De Croo. "Un tabou est donc enfin tombé", l'idée d'une refédéralisation "rencontre de plus en plus d'adeptes", affirment ces libéraux francophones.

A l'initiative des Jeunes MR, plusieurs responsables libéraux de premier plan lancent un appel pour un "remonter au niveau de l'Etat fédéral des compétences qui, dans le passé, ont été transférées aux entités fédérées", comme la Mobilité, l'Energie, le Commerce extérieur, la Santé. Parmi les signataires de la lettre figurent deux ministres fédéraux, Sophie Wilmès et François Bellot, la présidente du Sénat, Christine Defraigne, et plusieurs députés.

"L'idée d'un Etat fédéral capable d'endosser un rôle de juge dans la concertation entre les différents niveaux de pouvoir pourrait mettre de l'huile dans les rouages grinçants du processus décisionnel belge", stipule le document.

"La volonté n'est pas de ressusciter la 'Belgique de papa' qui n'a plus de sens dans le contexte politique contemporain' mais "le fédéralisme belge doit reposer sur un principe simple: l'efficacité", poursuivent les libéraux francophones.

"Si nous ne modernisons pas notre Etat, si nous ne fluidifions pas notre manière de prendre des décisions politiques, les citoyens se tourneront à un moment donné vers ceux qui promettent en permanence l'efficacité souvent à grand renfort d'autoritarisme et de 'yaka' ( de l'expression 'il n'y a qu'à', ndlr)", concluent-ils.