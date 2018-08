Des millions d'euros fraudés par les infirmiers à domicile

Les inspecteurs de l'Onem ont mis au jour l'an dernier plus de 2,7 millions d'euros de fraudes commises par des infirmiers à domicile. C'est près d'un million de plus qu'en 2016 et plus de la moitié des fraudes constatées dans le secteur des soins de santé, écrivent vendredi les journaux Mediahuis.