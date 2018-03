"Des médecins belges aussi pratiquent l'excision féminine"

À en croire Marc Van Impe, rédacteur en chef de la revue médicale Mediquality, les mutations génitales féminines ne se font pas toujours en cachette. Selon lui, certains médecins belges excisent des femmes, et des filles parfois très jeunes. Il parle d'endroits à Malines, à Bruxelles, à Liège et à Charleroi, mais ne donne pas de plus amples détails.

