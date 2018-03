Des lacunes dans la base de données belge sur les terroristes

Les individus qui se retrouvent indûment fichés dans la base de données n'en sont pas effacés à temps. En outre, le gouvernement a étendu la base de données sans la moindre base légale. Il n'est pas non plus certain que tous les bourgmestres reçoivent effectivement les noms des habitants de leur commune qui y figurent. Mais encore, aucun contrôle n'est mené concernant les personnes qui ont accès à cette base, soit près de 1.500 personnes - membres de la police, des services de renseignement, des prisons et de l'Office des étrangers.

Telles sont les conclusions de la première analyse menée depuis que le gouvernement Michel a créé la base de données commune "Foreign Terrorist Fighters" en juillet 2016. L'analyse en question a été réalisée par le Comité R, qui contrôle les services de renseignement, et l'organe chargé de la surveillance des informations au sein de la police.